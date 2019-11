LIVE VIDEO : एक से दूसरे थाने भेज रही थी पुुुलिस, युवक ने तंग आकर थाने में लगाई खुद को आग

man put himself in fire in front of police officers in shivpuri:बताया जा रहा है युवक की पत्नी अपने 2 साल के बेटे सहित गुरूवार दोपहर से गायब है जिसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए युवक फिजिकल थाने गया हुआ था। आग शुक्रवार सुबह लगाई है।