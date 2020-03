दूधियों ने गलियों में दिया कम दाम में दूध, पुलिस के डंडे का डर, डेयरियों पर कम हुई खरीदारी

milk rate's down in shivpuri due to low consumption : दूधियों ने गली-मौहल्लों में कम दाम में दूध बेचकर जहां डेयरी वालों का काम खत्म कर दिया, तो डेयरी वालों ने भी ऑटो में दूध के ड्रम भरकर सप्लाई शुरू कर दी.....