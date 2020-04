पड़ोसी के ताने से 'तंग' आकर कोरोना को हराने वाले इंजीनियर घर के बाहर टांगा बोर्ड- 'यह मकान बिकाऊ है'

शिवपुरी. मध्य प्रदेश में अभी तक कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम किस समाज में रह रहे हैं।

दरअसल, मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में कोरोना को मात देकर घर लौटे एक इंजीनियर के साथ उनके पड़ोसी गलत व्यवहार कर रहे हैं। पड़ोसियों के व्यवहार से इंजीनियर इतने आहत हो चुके हैं कि उन्होंने परिवार के साथ कॉलोनी छोड़ने का मन बना लिया है और घर के बाहर 'यह मकान बिकाऊ है' का बोर्ड लगा दिया है।

बताया जा रहा है कि पेशे से पेट्रोलियम इंजीनियर दुबई से लौटने के बाद 21 मार्च को कोरोना के लक्षण नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी। 24 मार्च को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उसके बाद अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उन्हें भर्ती करवाया गया है। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद 4 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी हो गई।

होम क्वारंटीन में हैं इंजीनियर

जानकारी के अनुसार, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें होम क्वारंटीन में रहने को कहा है। लेकिन पड़ोसियों ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया है। पड़ोसियों की हरकत से इंजीनियर और उनके परिवार के लोग इतने परेशान हो गए कि घर बेचकर मोहल्ला ही छोड़ देने का मन बना लिया और घर के बाहर 'यह मकान बिकाऊ है' का बोर्ड लगा दिया।

Madhya Pradesh: A man in Shivpuri who recovered from #Coronavirus says, "My neighbours ask others not to walk in lane from where my family passes,even told our milk supplier to stop supply, or they will be infected. We need essentials to live so we've decided to shift from here" pic.twitter.com/RDm1zqKJn2