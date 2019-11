25 लाख का प्याज हुआ गायब, पुलिस को मध्यप्रदेश में मिला खाली ट्रक, ड्राइवर लापता

शिवपुरी/ प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। मंडियों में प्याज की कीमत 120 रुपये प्रति किलो है। ऐसे में अब देश के कई हिस्सों से प्याज की चोरी और लूट की खबरें सामने आ रही हैं। प्याज की बढ़ी कीमतों के बाद पच्चीस लाख रुपये की प्याज चोरी हुई है। चोरों ने ट्रक समेत प्याज को गायब कर दिया है। मध्यप्रदेश के शिवपुरी से पुलिस ने खाली ट्रक को बरामद किया है।

दरअसल, अपराधियों ने नासिक के एक प्याज कारोबारी को 25 लाख का चूना लगाकर उसकी 40 टन प्याज को ट्रक स्टॉफ ने कहीं गायब कर दिया है। प्याज की तलाश करता हुआ नासिक का कारोबारी शुक्रवार को शिवपुरी पहुंचा तो यहां तेंदुआ थाना क्षेत्र में वो ट्रक तो लवारिस हाल में मिल गया, जबकि प्याज गायब थी। पीड़ित ने एसपी राजेश चंदेल को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

Shivpuri, Madhya Pradesh: A truck on the way from Nashik to Gorakhpur carrying onions worth Rs 20 lakh went missing. Prem Chand Shukla, businessman from Nashik filed complaint against the Shivpuri based transporter today. pic.twitter.com/dfJGXglmbp

ये है मामला

दरअसल, नासिक के प्याज कारोबारी प्रेमचंद शुक्ला ने 40 टन प्याज को बीते ग्यारह नवंबर को गोरखपुर उत्तरप्रदेश के लिए जावेद निवासी इमामबाड़ा पुरानी शिवपुरी के ट्रक में लोड करवाई थी। ट्रक में ड्राइवर सोनू था और उसका व जावेद का मोबाइल नंबर प्रेमचंद के पास था। यह प्याज 22 नवंबर को ही गोरखपुर पहुंचनी थी। लेकिन जब वह नियत तारीख पर नहीं पहुंची तो प्रेमचंद ने जावेद को फोन लगाया, जिस पर जावेद ने यह कहा कि रास्ते में ट्रक खराब हो गया होगा, माल पहुंच जाएगा।

छह दिन बाद भी नहीं पहुंचा

जावेद के आश्वासन के छह दिन बाद भी माल गोरखपुर नहीं पहुंचा। ऐसे में प्रेमचंद जब शिवपुरी पहुंचा तो देखा कि तेंदुआ थाना क्षेत्र में वह ट्रक लवारिस खड़ा है। लेकिन ट्रक से प्याज गायब है। वहीं, शिवपुरी के व्यापारी भी नासिक से आए इस व्यापारी की मदद कर रहे हैं। पुलिस भी शिकायत दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Rajesh Singh Chandel, SP, Shivpuri said, "The truck was loaded with onions in Nashik and was travelling to Gorakhpur. It belonged to a transporter from Shivpuri. Driver and the truck, both went missing. After investigation, we've found an empty truck." #MadhyaPradesh pic.twitter.com/mGcn5FEyzL