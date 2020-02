सिंधिया समर्थकों का पोस्टर वॉर शुरू , पोस्टर में लिखा एक पद एक सिद्धांत का वादा निभाएं CM कमलनाथ

scindia supporter poster against to cm kamalnath in shivpuri : शिवपुरी के हृदय स्थल माधव चौक पर गुरुवार को एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें सीएम पर निशाना साधा गया है।