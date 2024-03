गेहूं के साथ पिसा सल्फास, लोगों ने खा ली जहरीली रोटियां, सात की हालत गंभीर

शिवपुरी Published: Mar 13, 2024 09:54:15 pm

seven serious due to eating sulphas rotis in Shivpuri एमपी के शिवपुरी जिले में कुछ लोगों ने जहरीली रोटियां खा लीं। जहरीली आटे की रोटियां खाने से सात लोगों की हालत नाजुक हो गई जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सातों मरीज एक ही परिवार के हैं। चिकित्सकों ने बताया कि सभी बीमारों के शरीर में जहर घुल गया है हालांकि उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।