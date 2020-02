VIDEO : नहर पर शौच के लिए गए थे दो मासूम भाई-बहन, दोनों डूबे हुई मौत

siblings drowned and died in canal in shivpuri : बच्ची की उम्र 6 व बच्चे की उम्र 4 साल की है। बच्चों की मौत से दंपत्ति के पास अब कोई संतान नहीं है। एक बेटा और एक बेटी थे जिनकी मौत हो गई।