KOTA RETURN : घर पहुंचने की खुशी में आ गए आंसू, शिवपुरी कलेक्टर मिली कोटा से लौटे बच्चों से, VIDEO

students reaching their home return from kota stuck in lockdown : - 11 जिलों के 1400 छात्रों को लाया गया राजस्थान बॉर्डर से लगे शिवपुरी जिले के नाके पर