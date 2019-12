पति निकला मजूदरी करने फिर महिला ने उठाया खतरनाक कदम, तीन बच्चों को लगाई आग

woman commuted suicide with their three children in shivpuri : जानकारी के अनुसार ग्राम पारेश्वर में रहने वाली वर्षा (27) पत्नी दिनेश जाटव ने सोमवार शाम साढ़े छह बजे अपने एक वर्षीय बेटे राजा, प्राणसिंह (3) व 5 साल की बेटी प्रियंका सहित खुद पर भी केरोसिन डालकर आग लगा ली। आग की लपटों में घिरे बच्चों व महिला की आस-पड़ोस के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई।