डॉक्टर पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, कर्मचारी ने कहा 'बना दिया मुसलमान'

जिले में एक डॉक्टर पर अपने कर्मचारी पर कथित रूप से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है। पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर ने उस पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने का भी दबाव डाला है। पीड़ित व्यक्ति का नाम रामराज यादव है। पुलिस के अनुसार, रामराज यादव एक निजी क्लीनिक में काम करता है जहां डॉ. फारूकी ने 2019 में उसे मुसलमान बन जाने के लिए मजबूर किया था। उससे कुरान की आयतें पढ़वाई गई। अकरम हुसैन के नाम से उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया। रामराज यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उसने सरकारी अधिकारियों व पुलिस से मिलने का भी प्रयास किया लेकिन इंसाफ नहीं मिला।

Employee Accused Doctor of Forcefully Converting him to Muslim