Breaking: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में हुआ बड़ा हादसा, बस-जीप की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 6 घायल

सीधी। मध्यप्रदेश के सीधी जिले में मंगलवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं ६ से ज्यादा लोग घायल है। बताया गया कि सीधी से चलकर हनुमानगढ़ के रास्ते रीवा जानी वाली बस क्रमांक एमपी 53 पी 0395 जैसे ही चंदरेह गांव के पास पहुंची तो बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जीप को आमने-सामने की टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही जीप के उपर की पूरी बॉडी उड़ गई। जबकि शव जहां-तहां पड़े रहे। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने डायल 100 सहित थाना पुलिस को सूचना दी।

बड़े हादसे की जानकारी मिलते ही रामपुर नैकिन थाना प्रभारी और खड्डी चौकी का पुलिस अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत घायलों को पुलिस वाहन से ही उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। सीधी जिले में भीषण दुर्घटना के बाद हड़कंप मच गया है। थाना पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

ये है मामला

मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की दोपहर रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के खड्डी चौकी अंतर्गत चंदरेह गांव के पास बस और जीप की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में तीन महिलाओं समेत एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई। जबकि आधा दर्जन जीप सवार घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। जबकि मृतकों के शव पीएम के लिए भेज दिए गए है। हालांकि घटना किन कारणों से हुई ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की मानें तो घटना तेज रफ्तार की वजह से हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ये पूरा हादस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। इसीलिए इतने लोगों की जान चली गई। थाना पुलिस घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से वास्तविकता जानने की कोशिश शुरू कर दी है।