4 महीने बाद सीधी के 43 मजदूर तेलंगाना से लौटे

सीधी. स्थानीय पुलिस की पहल का सुखद परिणाम रहा कि जिले के 43 मजूदर तेलंगाना से वापस अपने गांव-घर आ सके। सीधी पुलिस के इस नेक कार्य के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी प्रशंसा में ट्वीट भी किया है।

43 labourers of Sidhi were stranded in Wanaparthy, Telangana. On my instructions, they were rescued & are on the way back with help of Telangana Police.



I congratulate the team of Sidhi Dist. Admin. & @SPWanaparthy Ms. Apoorva Rao for the prompt response. Keep up the good work!