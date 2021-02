MP में दर्दनाक हादसा: बस नहर में गिरी, CM शिवराज से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने जताया शोक

सीधी। मध्यप्रदेश के सीधी में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीधी के रामपुर नैकिन थाना इलाके में 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। अब तक 38 शव निकाले जा चुके हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद सात लोगों को बचाया गया। जबकि ड्राइवर तैरकर बच निकला। उसे हिरासत में लिया है। मरने वालों में 17 महिलाएं और 19 पुरुष हैं। आशंका लगाई जा रही है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है।

सीधी में आज नहर में बस गिरने से बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। सात लोग तो सुरक्षित निकल गए थे।



सुबह से ही राहत और बचाव के कार्य प्रारंभ कर दिये गये थे। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सहित एसडीआरएफ की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ वहां तत्काल पहुंच गई थी। pic.twitter.com/MTTCOkyWix — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 16, 2021

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। सीधी हादसे की वजह से आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी है। वहीं इस हादसे के बाद एक के एक मंत्रियों ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ बस हादसा बहुत दुःखद है, मैंने मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj जी से बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत व बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। — Amit Shah (@AmitShah) February 16, 2021

गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट

प्रदेश में सीधी से सतना जा रही बस के नहर में गिर जाने की दुखद ख़बर सामने आयी है।

कई यात्रियों के हताहत होने की जानकारी सामने आयी है।

मै सरकर से माँग करता हूँ कि तत्काल राहत कार्य प्रारंभ कर बस में फँसे यात्रियों को बचाने के लिये प्रयास हो।

पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जावे। — Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) February 16, 2021

पूर्व CM कमलनाथ ने भी जताया दुख

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया। उन्होंने कहा कि कई यात्रियों के हताहत होने की जानकारी सामने आयी। उन्होंने सरकार से मांग की कि तत्काल राहत कार्य शुरू कर बस में फंसे यात्रियों को बचाने का प्रयास हो। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए।

सीधी से सतना जा रही बस के नहर में गिरने से हुए हादसे में कई नागरिकों के दुखद निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है वे सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दें। — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) February 16, 2021

राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया दुख

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ट्वीट

सीधी में यात्री बस दुर्घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj जी ने #Cabinet बैठक स्थगित कर दी है। उन्होंने राहत-बचाव कार्य व घायलों के इलाज की व्यवस्था के लिए जल संसाधन मंत्री श्री @tulsi_silawatजी,पंचायत राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल जी को स्टेट प्लेन से भेजा है।

सीधी में सतना जा रही एक बस के नहर में गिरने से कई लोगों की जान जाने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।



ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दे।



प्रशासन तीव्र गति से कार्य कर रहा है, लापता लोग सुरक्षित हों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। — Indersingh Parmar (@Indersinghsjp) February 16, 2021

राज्य मंत्री-स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार ने किया ट्वीट

सीधी में सतना जा रही एक बस के नहर में गिरने से कई लोगों की जान जाने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दे। प्रशासन तीव्र गति से कार्य कर रहा है, लापता लोग सुरक्षित हों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

Deeply anguished by the loss of lives in a bus accident in Sidhi district, Madhya Pradesh. My heartfelt condolences to the bereaved families & prayers for the speedy recovery of the injured as rescue operations are underway. — Vice President of India (@VPSecretariat) February 16, 2021

भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया ट्वीट

