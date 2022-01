चतुर्थ श्रेणी के 16 पदों के लिए दो हजार से अधिक अभ्यर्थी, इंजीनियर-प्रोफेशनल भी कतार में

जिला न्यायालय में साक्षात्कार देने के लिए हले दिन 1500 और दूसरे दिन रविवार को 8 सैकड़ा अभ्यर्थी पहुंचे

सीधी. मप्र में बेरोजगारी का आलम यह है कि चपरासी (चतुर्थ श्रेणी) के 16 पदों के लिए हुई भर्ती में कई हजार अभ्यर्थी सामने आए थे। खास बात यह कि कई इंजीनियर, ग्रेजुएट और प्रोफेशनल भी इस पद के लिए कतार में हैं। लिखित परीक्षा के बाद 2300 को साक्षात्कार के जिए बुलाया गया। सीधी जिला न्यायालय में शनिवार को पहले दिन 1500 और दूसरे दिन रविवार को करीब 800 अभ्यर्थियों ने बाइवा दिया। जहां कोविड गाइड लाइन के अनुसार अभ्यर्थियों प्रवेश देने के बाद साक्षात्कार लिया गया। जिला न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के 16 पदों की भर्ती निकली थी, जिमसें भृत्य, चौकीदार, जल वाहक, वाहन चालक, स्वीपर के पदो के भर्ती हेतु लगभग 2300 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन पदो पर चयन के लिए दो दिवसीय साक्षात्कार आयोजित किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा के मार्गदर्शन एवं दंडाधिकारियों के निगरानी में उक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। जिसमें व्यवस्था बतौर न्यायालय विभाग के पदाधिकारी, जिला पुलिस बल, जिला स्वास्थ्य विभाग अमले के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे।

For 16 posts of class IV, more than two thousand candidates