बाइक पर जा रहे थे पति-पत्नी, पुलिस ने रोककर बीच में रखी बोरी खोली तो रह गई हैरान..

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के चुरहट में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक दंपत्ति को पकड़ा है। आरोपी दंपत्ति बाइक से गांजे की बड़ी खेप लेकर जा रहे थे लेकिन वो अपने मुकाम तक पहुंच पाते इससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने जब घेराबंदी कर बाइक सवार पति-पत्नी को पकड़ा तो उनके पास से 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने गांजा जब्त करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनटीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
चुरहट थाना पुलिस को मुखबरि से सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति बाइक पर बोरी में भरकर गांजा ले जा रहे हैं । इस सूचना पर पुलिस ने सर्रा गांव के बाईपास पर घेराबंदी कर जब लाल काले रंग की बाइक को रोका और तलाशी ली तो दंपति के बीच में रखी बोरी में गांजे के 20 पैकेट मिले। जिनकी कीमत करीब 3 लाख 20 हजार रूपये बताई गई है। पुलिस ने गांजे को जब्त कर बाइक सवार दंपति नागेन्द्र पटेल और पत्नी निशा पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस गांजे की खेप ले जाते हुए पकड़ाए आरोपी दंपति से पूछताछ की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांजा कहां से ला रहे थे और कहां पर इसे खपाने वाले थे इसके बारे में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में गांजा तस्करी में लिप्त कुछ और लोगों के नामों सामने आने की आशंका है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपक बघेल, एएसआई मनोज प्रजापति, प्रधान आरक्षक लल्लू विश्वकर्मा, आरक्षक विवेक द्विवेदी, उदय प्रकाश तिवारी, आनंद सिंह, तिलक राज सिंह एवं महिला आरक्षक आकांक्षा सिंह का सराहनीय योगदान रहा।