सीधी

बाइक पर जा रहे थे पति-पत्नी, पुलिस ने रोककर बीच में रखी बोरी खोली तो रह गई हैरान..

mp news: पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई...।

सीधी

Shailendra Sharma

Sep 14, 2025

sidhi
Husband and wife caught carrying 20 kg ganja on bike

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के चुरहट में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक दंपत्ति को पकड़ा है। आरोपी दंपत्ति बाइक से गांजे की बड़ी खेप लेकर जा रहे थे लेकिन वो अपने मुकाम तक पहुंच पाते इससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने जब घेराबंदी कर बाइक सवार पति-पत्नी को पकड़ा तो उनके पास से 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने गांजा जब्त करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनटीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

बोरी में भरकर ले जा रहे थे गांजा

चुरहट थाना पुलिस को मुखबरि से सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति बाइक पर बोरी में भरकर गांजा ले जा रहे हैं । इस सूचना पर पुलिस ने सर्रा गांव के बाईपास पर घेराबंदी कर जब लाल काले रंग की बाइक को रोका और तलाशी ली तो दंपति के बीच में रखी बोरी में गांजे के 20 पैकेट मिले। जिनकी कीमत करीब 3 लाख 20 हजार रूपये बताई गई है। पुलिस ने गांजे को जब्त कर बाइक सवार दंपति नागेन्द्र पटेल और पत्नी निशा पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

Published on:

14 Sept 2025 08:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / बाइक पर जा रहे थे पति-पत्नी, पुलिस ने रोककर बीच में रखी बोरी खोली तो रह गई हैरान..

