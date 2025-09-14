बाइक पर जा रहे थे पति-पत्नी, पुलिस ने रोककर बीच में रखी बोरी खोली तो रह गई हैरान..

चुरहट थाना पुलिस को मुखबरि से सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति बाइक पर बोरी में भरकर गांजा ले जा रहे हैं । इस सूचना पर पुलिस ने सर्रा गांव के बाईपास पर घेराबंदी कर जब लाल काले रंग की बाइक को रोका और तलाशी ली तो दंपति के बीच में रखी बोरी में गांजे के 20 पैकेट मिले। जिनकी कीमत करीब 3 लाख 20 हजार रूपये बताई गई है। पुलिस ने गांजे को जब्त कर बाइक सवार दंपति नागेन्द्र पटेल और पत्नी निशा पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।