खौफनाक मंजर....उफनाती नदी के बीच रातभर पत्थर पर बैठे रहे चरवाहे

एसडीईआरएफ टीम ने 14 घंटे बाद सुबह सुरक्षित निकाला, छोड़ चुके थे जिंदगी की आस

सीधी. सोन नदी के किनारे मवेशी चराने गए दो युवक रविवार को पूरी रात बीच नदी में फंसे रहे। रिमझिम बारिश, नदी का बढ़ता जलस्तर व घना अंधेरा न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पैदा कर रहा था, युवकों की धड़कन बढ़ाए जा रहा था। भारी बाढ़ के बीच एक पत्थर के सहारे बीच नदी पर बैठे युवकों के लिए एक-एक मिनट पहाड़ से लग रहा था। ब-मुश्किल रात बीती और सुबह वह बाहर आए तो सबसे पहले भगवान का शुुक्रिया अदा किया। कहा, रात में जब पत्थर के ऊपर पानी बहने लगा तो हमारी उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन भगवान पर भरोसा बनाए रखे। उन्होंने पार भी लगाया। नदी में फंसे युवकों ने पत्रिका को बताया कि यह खौफनाक मंजर व जीवन भर नहीं भुला पाएंगे।

shepherds sat on stone all night in the middle of the booming river