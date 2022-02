छत्तीसगढ़ से चार माह बाद फिर लौटा हाथियों का दल, सीमावर्ती गांवों में अलर्ट जारी

टाइगर रिजर्व के कोर एरिया बंधाडोल में डाला डेरा, हाथियों के आने की सूचना से दहशत में आए ग्रामीण, विगत वर्षों में भारी तबाही मचा चुके हैं जंगली हांथी

सीधी. छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर आधा दर्जन हाथियों का दल एक फिर जिले की सीमा पर पहुंच गया है। पिछले दो दिन से यह संजय टाइगर रिजर्व के कोर एरिया स्थित बंधाडोल में डेरा जमाए हुए है। अब तक किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। फिर भी प्रशासन ने एहितिहातन सीमावर्ती गांवों में अलर्ट जारी किया है। हाथियों की टै्रकिंग भी लगातार की जा रही है।

मंगलवार को सुबह हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ के घघरा में विद्यालय भवन ध्वस्त कर धार कुदरा के जंगलों में विचरण करते हुए मप्र की सीमा स्थित बंधाडोल बीट पहुंच गए हैं। झुंड में अभी चार हाथी नजर आए हैं। और भी सदस्य होने की आशंका है। बंधाडोल के जंगल में फिलहाल वह स्वछंद विचरण कर रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का महौल है।

चार माह पूर्व गया था वापस

गत चार माह पूर्व ही हाथियों का झुंड मप्र की सीमा से छत्तीसगढ़ के जंगलों में गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर लौट आए। हालांकि, हाथियों का झुंड वही है या दूसरा इसे लेकर अभी संशय बरकरार है।

Team of elephants returned from Chhattisgarh after four months, alert