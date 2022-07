संजय टाइगर रिजर्व में बाघिन ने दो शावकों को दिया जन्म

मोहन रेंज से आई खुशखबरी, एक माह बाद अठखेलियां करते कैमरे में कैद, विभाग के लंबे प्रयास के बाद मोहन रेंज में शुरू हुआ बाघों का रहवास, इसी रेंज में मिला था दुनिया का पहला सफेद बाघ मोहन

सीधी. संजय टाइगर रिजर्व के मोहन रेंज से लंबे समय बाद खुशखबरी आई है। छ: माह पहले बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व से लाई गई बाघिन टी-32 ने दो शावकों को जन्म दिया है। शावक एक माह के हो चुके हैं, जो बाघिन के साथ अठखेलियां करते कैमरे कैद हुए हैं। बाघ विहीन मोहन रेंज में विभाग द्वारा काफी समय से रहवास विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था।

