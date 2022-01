कोदो-कुटकी से बदलाव की इबारत लिख रहीं मप्र की आदिवासी महिलाएं, तीन महीने में बनी आत्मनिर्भर

समूह बनाकर शुरू किया उत्पादन, चावल तैयार कर दिल्ली-मुंबई के होटल्स में शुरू की सप्लाई

सीधी. जिस कोदो-कुटकी को किसी जमाने में गरीबों का भोजन कहा जाता था। आज उसी कोदो कुटकी से आदिवासी महिलाएं बदलाव की कहानी गढ़ रही हैं। मप्र के आदिवासी बहुल कुसमी क्षेत्र (सीधी जिला) में कोदो-कुटकी तो पुस्तों से उगाते आ रहे थे। क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण लोग बहुतायात में इसी की खेती करते थे, लेकिन कभी बाजार में नहीं बेचा।

Tribal women of MP, writing the script of change with Kodo-Kutki