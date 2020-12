सचिन पायलट का खास बताकर 1.60 लाख रुपये ऐंठे, एक गिरफ्तार

(1.60 lakhs cheated in the name of Sachin Pilot) सीकर. एलडीसी के पद पर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 1.60 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से पहचान होने का झांसा दिया। कोतवाली पुलिस ने ठगी में शामिल राकेश कुमार निवासी रींगस को गिरफ्तार किया है। जबकि अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार वकीलचंद पुत्र जीतराम निवासी रामपुरा तलवाड़ा हनुमानगढ़ ने मामला दर्ज कराया। है। जिसमें बताया है कि वह अक्टूबर 2019 में सीकर की एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। कंपनी में काम करने के दौरान ही सुनील लोहरा, चंद्रशेखर लोहरा निवासी बनातला दांतारामगढ़ और महीपाल दोनों आए। कुछ दिनों में ही उसकी दोनों से दोस्ती हो गई। उन्होंने उसे एक दिन कल्याण सर्किल स्थित एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बुलाया। जहां उन्होंने कहा कि तुझे एलडीसी की सरकारी नौकरी लगवा देंगे। उसे कहा कि उनकी सचिन पायलट से काफी अच्छी जानकारी है। नौकरी में ज्वाइनिंग लेटर निकालने वाला भी रिश्तेदार ही है। इसलिए तुम्हारी पक्की नौकरी लग जाएगी। उसने नौकरी लगवाने की एवज में प्रत्येक व्यक्ति से 1.60 लाख रुपए मांगे। वकीलचंद दोनों के झांसे में आ गया। इसके बाद उसने 60 हजार रुपए खाते में डाल दिए और एक लाख रुपए नकद दे दिए। इसके बाद वे दोनों उसे जल्दी ही नौकरी लगाने का झांसा देते रहे।

रुपये मांगने पर नहीं लौटाने पर दर्ज कराया मामला

आरोपी वकीलचंद को बार बार जल्द नौकरी लगवाने का झांसा देते रहे। हर बार वे कुछ दिनों में ही नौकरी लगाने की बात कहते। इस पर तंग आकर वकीलचंद ने उनसे अपने रुपये वापस लौटाने की मांग शरू कर दी। जिस पर उन्होंने रुपये भी नहीं लौटाए। आखिरकार ठगी का शिकार होने का अंदेशा हेाने पर उसने पुलिस थाने में मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वकीलचंद के मित्र सत्यपाल ने भी हनुमानगढ़ में दोनों ठगों के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर 1.60 लाख रुपए ठगी करने का मामला दर्ज कराया है।