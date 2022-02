फतेहपुर में एक रात में 10 डिग्री गिरा तापमान, आज साफ रहेगा मौसम

सीकर. हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी व उत्तरी भारत के कई इलाकों में हुई बर्फबारी से शेखावाटी में शीतलहर (Cold Wave) का असर फिर शुरू हो गया है।

Published: February 04, 2022 09:55:05 am

(10 degree temperature drop in fatehpur in one night) सीकर. हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी व उत्तरी भारत के कई इलाकों में हुई बर्फबारी से शेखावाटी में शीतलहर (Cold Wave) का असर फिर शुरू हो गया है। इससे अंचल में एक रात में ही तापमान फिर करीब 10 डिग्री गिर गया। जो मौसम विभाग के अनुसार फतेहपुर में न्यूनतम 5.8 डिग्री दर्ज हुआ। तापमान में गिरावट के साथ चली नम हवाओं ने सर्दी का असर भी अचानक बढ़ा दिया। कई दिनों बाद आज सुबह लोग फिर से अलाव व हीटर जलाकर सर्दी से बचने की जुगत करते दिखे। गर्म कपड़ों में लदे होने पर भी सर्द हवाएं नश्तर सी चुभ रही है। इधर, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में शुक्रवार को कम हो गया है। ऐसे में शेखावाटी सहित प्रदेश में शुक्रवार को मौसम साफ ही रहने का अनुमान है।