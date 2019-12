प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए 10 वर्षीय बच्चे का आविष्कार, बनाई अनूठी मशीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) के स्वच्छ भारत अभियान ( Swachh Bharat Mission ) को आगे बढ़ाते हुए सीकर जिले के सरकारी स्कूल के 10 वर्षीय ( 10 Year old Student Invention New Machine ) बच्चे ने एक अनूठी मशीन तैयार की है। इस मशीन की खास बात है कि यह सोलर तकनीक ( Student Made Cleaning Machine Opearted by Solar ) से संचालित होती है और बिना किसी ध्वनि और वायु प्रदूषण के काम करती हैं।