अनूठी मिसाल: गांव की महिलाओं ने मिलकर स्कूल विकास के लिए दिये 11.25 लाख रुपये

(11.25 lakh rupees given by the women of the village for school development in sikar) राजस्थान के सीकर जिले के गोकुलपुरा गांव में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (international women's day) पर ग्रामीण महिलाओं ने एक अनूठी मिसाल पेश की।