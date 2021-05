कोरोना संक्रमण बढ़ा, मौत का आंकड़ा घटा

(Corona infection increased, death toll decreased in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में शुक्रवार को कोरोना (Corona Virus) संक्रमितों का आंकड़ा फिर बढ़ गया। जबकि मौतों को आंकड़ा गुरुवार के मुकाबले कम हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में शुक्रवार को 674 नए पॉजिटिव मरीज मरीज मिलने के साथ सात मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। (11 died and 674 corona positive found in sikar) हालांकि पूर्व संक्रमित 549 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए। जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7 हजार 649 पहुंच गई। विभाग के अनुसार फतेहपुर क्षेत्र के रोलसाहबसर निवासी 62 वर्षीय महिला की वात्सल्य अस्पताल में मौत हुई। जबकि पिपराली के कोलिड़ा गांव की 50 वर्षीय महिला, अजबपुरा रानोली के 60 वर्षीय पुरुष, लक्ष्मणगढ के सनवाली गांव की 50 वर्षीय महिला, सीकर की जोशियों की ढाणी पृथ्वीपुरा की 24 वर्षीय युवती, तिड़ोली छोटी के 41 वर्षीय युवक और सीकर की पुरोहितजी की ढाणी के 68 वर्षीय पुरुष की सांवली कोविड अस्पताल में कोरोना से मोत की पुष्टि हुई है। जिसके बाद जिले में एक मार्च से लेकर अब तक कोरोना से मौत की संख्या 160 हो गई है।

पॉजीटिव केस की ब्लॉकवार स्थिति

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दांता, फतेहपुर व पिपराली ब्लॉक में 72-72, खण्डेला ब्लॉक में 56, कूदन में 88, लक्ष्मणगढ में 82, नीमकाथाना में 70, श्रीमाधोपुर ब्लॉक में 64 तथा सीकर शहर में 98 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। विभाग के अनुसार शुक्रवार को जिलेभर में 581 सैम्पल लिए गए हैं। जिसके बाद अब 1 हजार 135 सैंपल की जांच लंबित है। जिले में एक मार्च से अब तक 87 हजार 102 सैम्पल लिए गए। इनमें से 16 हजार 723 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 69 हजार 244 सैम्पल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जबकि कोरोना के अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो विभाग की ओर से गत वर्ष से लेकर अब तक 2 लाख 44 हजार 112 सैम्पल की जांच की गई है। इनमें से 26 हजार 184 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इनमें से 18 हजार 274 स्वस्थ हो चुके हैं।