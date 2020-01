बंदूक से खेलते वक्त दबा ट्रिगर, जवान के इकलौते बेटे की गोली लगने से मौत

सिहोटी छोटी में रविवार सुबह टोपीदार बंदूक से खेल रहे बच्चे ( Boy Died Due to Shot by Gun ) की सीने में गोली लगने से मौत ( Boy Died in Sikar ) हो गई। बच्चे के पिता सेना में जैसलमेर में नियुक्त हैं।