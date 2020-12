1100 नेताओं ने जीती कुर्सी, लेकिन रखने की जगह नहीं

1100 नेताओं ने कुर्सी जीती, लेकिन रखने की जगह नहीं

आशीष जोशी/अजय शर्मा.

(1100 Panchayat leaders have no office in Rajasthan) सरकार ने गांव-ढाणियों के लोगों को लुभाने के लिए प्रदेश में नई पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें ( New Gram Panchayat and Panchayat Samiti in Rajasthan ) तो बना दी, लेकिन इनके कार्यालयों का अभी कोई 'अता-पता' नहीं है।