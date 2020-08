बड़ी खबर: राजस्थान में यहा पकड़ा सवा किलो सोना व 50 लाख नकदी

(125 kg of gold and 50 lakh cash caught in Rajasthan) सीकर. जयपुर एयरपोर्ट पर एक माह पहले कस्टम विभाग द्वारा पकड़े गए 16 करोड़ के सोने के तार सीकर से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इसी कड़ी में विभाग की टीम ने शुक्रवार को सीकर के एक सर्राफा व्यापारी पर कार्रवाई कर 50 लाख रुपए की नकदी और सवा किलो सोने का अवैध स्टॉक पकड़ा है। टीम ने गोल्ड खरीद के हिसाब-किताब का रेकॉर्ड भी जब्त किया है। व्यापारी के प्रतिष्ठान और आवास पर शनिवार सुबह 7 बजे तक जांच चली। कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल ने बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है। यदि व्यापारी इतनी नकदी और सोने को लेकर संतोष जनक तथ्य पेश नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

पिछले महीने पकड़ा गया था 32 किलो सोना

गौरतलब है कि जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर पिछले महीने कस्टम ने सोने की तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा था। जिसमें कस्टम टीम ने 32 किलो सोने की खेप पकड़ी पकड़ी थी, जिसे दुबई से दो विमानों में लाया गया था। पकड़े गए सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई थी। मामले में कस्टम डिपार्टमेंट ने उस समय 14 लोगों को पकड़ा था। इनमें से तीन तस्कर एक फ्लाइट में 9.30 किलो सोना लेकर आए थे, जबकि दूसरी फ्लाइट 11 यात्रियों से 22.65 किलो सोना पकड़ा गया था। ये सभी यात्री इमरजेंसी लाइट की बैटरी में सोना भरकर लाए थे। सोना बिस्किट के रूप में था और प्रत्येक बिस्किट का वजन करीब 900 ग्राम था।

शातिराना तरीके से आया था सोना

इमरजेंसी लाइट की बैटरी में तस्कर सोने को शातिराना ढंग से छुपाकर लाए थे। तस्करों ने जांच में पकड़े जाने से बचने के लिए हर एक बैटरी में सोने के 12 से 15 बिस्किट भरे थे। इमरजेंसी लाइटों में सोने को भरने के लिए उसके अंदर के सभी उपकरणों को बाहर निकाल दिया था।