Watch : राजस्थान में यहां 12 सेकेंड में 15 लाख की लूट, फिल्मी स्टाइल में घटी पूरी वारदात CCTV में कैद

सीकर.

loot of 15 lakh in Sikar : बजाज रोड स्थित सूर्य मंदिर चौराहे के पास सोमवार शाम को फिल्मी स्टाइल ( Loot in Filmy Style ) में 15 लाख की लूट ( 15 Lakh Loot ) की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर आए दो नकाबपौश लूटेरों ने उगाही के रुपए लेकर जा रहे दोनों कार्मिकों को पहले तो टक्कर मारकर बाइक से नीचे गिरा दिया। इसके बाद एक लूटेरे ने रुपए से भरे बैग को हाथ में रखने वाले कार्मिक को उठाकर नाले में पटक दिया और उसके हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद लोगों ने आरोपियों को पीछा भी किया। लेकिन, वे गलियों से होते हुए पार हो गए। पुलिस की नाकाबंदी भी काम नहीं आई और लूटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया।

जानकारी के अनुसार गत सालों पहले भी बजाज रोड पर बिजली के बिलों के रुपए एकत्रित कर लौट रहे कार्मिकों से लूटेरे पांच लाख रुपए छीनकर भाग गए थे। हालांकि आरोपी बाद में पुलिस के हाथ भी लग गए थे। सोमवार को इसी जगह के पास भवानी इंटरप्राइजेज नाम की फर्म पर काम करना वाला मुनिम रविशंकर अपने स्टाफ के साथी गजानंद के साथ दोपहर को 2.40 पर उधारी की उगाही के करीब 15 लाख रुपए लेकर बाइक से फर्म पर वापस लौट रहे थे तो चौराहे के पास पीछे से बाइक पर आए लूटेरे ने इनकी बाइक को पहले तो टक्कर मारी। इसके बाद जब दोनों कार्मिक बाइक से नीचे गिर गए तो वहां पहले से मौजूद एक लूटेरे ने गजानंद को दबोच लिया।

जो कि, बैग में रुपए लेकर बाइक के पीछे बैठा था। शरीर से हष्ट-पुष्ट इस लूटेरे ने इस कार्मिक को गोद में ऊपर उठा लिया और पास स्थित नाले में पटकने के बाद उसके हाथों से रुपयों भरा बैग छीनकर पहले से बाइक स्टार्ट कर खड़े अपने दूसरे साथी के पीछे बैठकर फुर्र हो गया। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र शर्मा व सीओ सीटी सौरभ तिवाड़ी व शहर कोतवाली श्रीचंद सिंह पहुंचे। आरोपियों को पकडऩे के लिए नाकाबंदी करवाई। लेकिन, आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। इनका कहना था कि भवानी इंटरप्राइजेज के दिनेश बियाणी के यहां दो कार्मिक उगाही के 15 लाख रुपए लेकर आ रहे थे। जिनके साथ लूट हो जाने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। रुपए छीनकर भागने वालों को तलाश किया जा रहा है।

ईदगाह की तरफ भागे ( crime in Sikar )

रुपयों से भरा बैग छीनकर दोनों आरोपी ईदगाह चौक की तरफ भाग निकले। हालांकि पूरा घटनाक्रम सीसीसीटीवी कैमरे ( 15 Lakh Loot cctv Footage ) में कैद हो गया। बाइक पर नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन, आरोपियों के हुलिए नजर आ रहे हैं। शिकार हुए कार्मिकों को भी कहना है कि दोनों आरोपी सामने आने पर वे उनको पहचान सकते हैं।



पहले की रैकी

रुपए छीनने के लिए आरोपियों ने पहले रैकी की और एक युवक को पहले ही चौराहे के पास खड़ा कर दिया। योजना थी कि रुपए छीनने से पहले टक्कर मारकर बाइक को गिराया जाएगा। ऐसा ही हुआ एक युवक पीछे से बाइक लेकर आया और इनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। यहां मौजूद नीली शर्ट में खड़े आरोपी युवक ने कार्मिक को दबोच लिया और नाले में गिराकर उसका बैग छीन लिया। सारी वारदात को मात्र 12 सेकण्ड में ही अंजाम दे दिया गया।



सूर्य मंदिर पहुंचे पुलिस अधिकारी

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बाइक सवार युवकों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा दोनों को दबोचने के लिए पुलिस की विशेष टीम बनाकर आरोपियों की सरगर्मी से खोजबीन की जा रही है। -डा. गगनदीप सिंगला, पुलिस अधीक्षक सीकर