15 वर्षीय लड़की की 'बापू' के साथ कराई शादी, दो रात गुजारने के बाद उठाया ये कदम

बिना मां की बेटी को मौसा-मौसी गांव में बेच गए। जाते समय बोले कि तेरी शादी ( 15 Year old Girl Marriage With Bapu ) हो चुकी है और अब यही रहना है। नाबालिग ( 15 Year old Girl Sold in Village ) ने दो रात गांव में ही गुजारी और तीसरे दिन मौका पाकर वहां से भाग निकली। लोगों ने देखा तो उसे चाइल्ड लाइन व बाल कल्याण समिति को सौंपा दिया