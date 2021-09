(16 camels were being carried in the truck, three arrested) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले की सदर थाना पुलिस ने रविवार को ऊंटों से भरा ट्रक पकड़ा। कार्रवाई पालवास रोड चौराहे की पास की गई। जहां ट्रक में 16 राजकीय पशु ठसाठस भरे मिले। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने ऊंटों सहित ट्रक को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना हेड कांस्टेबल पूरण मल यादव ने बताया कि मुखबिर से बीकानेर- जयपुर बाईपास पर ऊंटों से भरा ट्रक जाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने पालवास चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की तो एक ट्रक में ऊंट भरे हुए मिले। जो ट्रक में ठूंसकर भरे हुए थे। पूछताछ करने पर उन्हें ले जा रहे सद्दाम हुसैन, जावेद व शकील घबरा गए। संतोष जनक जवाब भी नहीं दे पाए। इस पर पुलिस तीनों आरेापियों को ट्रक सहित पुलिस थाने ले आई। जहां उन्हें गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

बूढ़े ऊंट, खाने को नहीं दिया चारा

ट्रक में मिले ज्यादातर ऊंट बूढ़े हैं। जिनके लिए ट्रक में किसी तरह के चारे की व्यवस्था भी नहीं थी। उन्हें इस कदर ठूंसकर भरा गया था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। सदर थाना लाने के बाद पुलिस ने जब ऊंटों को नजदीकी बाड़े में उतारना चाहा तो बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला गया। एक ऊंट तो ट्रक से उतर ही नहीं पाया। ट्रक से उतारने के बाद ऊंटों को वहीं चरने के लिए छोड़ दिया गया। आगे के लिए उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगा गया है।

फिरोजपुर ले जाने की बात, तस्करी का संदेह

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने ऊंटों को नागौर के लाडनूं मेले से लाकर हरियाणा की फिरोजपुर मंडी में ले जाने की बात कही है। लेकिन, ऊंटों की अवस्था व हालातों को देखते हुए पुलिस को ऊंटों की तस्करी का अंदेशा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।