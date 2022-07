16 साल के नाबालिग को हॉस्टल वार्डन ने प्राइवेट पार्ट दिखाकर की अश्लील हरकतें, केस दर्ज

राजस्थान में शिक्षा नगरी के रूप में पहचान बनाने वाले सीकर शहर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है।

(16-year-old minor was raped in hostel, warden did obscene acts by showing private part in sikar.)सीकर. राजस्थान में शिक्षा नगरी के रूप में पहचान बनाने वाले सीकर शहर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हॉस्टल में 16 साल के नाबालिग के साथ हॉस्टल वार्डन द्वारा अश्लील हरकतें करने की शर्मनाक करतूत की गई। जिसकी शिकायत नाबालिग के परिजन ने उद्योग नगर थाने में दी है। आरोप लगाया है कि हॉस्टल वार्डन ने नग्न होकर नाबालिग को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उद्योग नगर थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया कि बताया कि नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दी है। जिसमें बताया कि उसका 16 साल का बेटा पिपराली रोड स्थित एक निजी हॉस्टल में रहता है। जहां हॉस्टल वार्डन ने उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की।