VIDEO: 9 साल की उम्र में 16वीं भागवत कथा, मां की इच्छा बेटा ले सन्यास

सीकर. 9 वर्ष के जिस बालपन में बच्चे बॉलपेन चलाना सीखते हैं, उसमें वृंदावन निवासी बालसंत गोपीकृष्ण शरण महाराज भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं।

16th Bhagwat Katha at the age of nine, mother's wish son to take sanyas सीकर. 9 वर्ष के जिस बालपन में बच्चे बॉलपेन चलाना सीखते हैं, उसमें वृंदावन निवासी बालसंत गोपीकृष्ण शरण महाराज भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। नेहरु पार्क के पास आयोजित महालक्ष्मी नृसिंह महायज्ञ में वे अपनी 16वीं कथा का वाचन कर रहे हैं। भगवद्भाव को देखते हुए उनकी मां भी गृहस्थ की बजाय उनके सन्यास जीवन की इच्छुक हैं। पत्रिका से खास बातचीत में उनके जीवन से संबंधित कई रहस्य खुले। पेश है गोपीकृष्ण शरण महाराज व उनके पिता संजीव कृष्ण की पत्रिका से विशेष बातचीत के अंश।