SPECIAL REPORT : 20 साल से ज्यादा हो गए, साढ़े ग्यारह हजार मामलों में ‘तारीख पर तारीख’

न्याय में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट में ढाई लाख मामले लंबित, 524 मामले तो 30 साल से पेंडिंग

Updated: January 04, 2022 09:49:13 am

आशीष जोशी

सीकर. ‘निर्दोष व्यक्ति न्याय की उम्मीद में अपना सब कुछ छोड़ देता है। ...और यदि न्याय में देरी होती है तो हम सभी के लिए यह बड़ा प्रश्न चिह्न है। न्याय के बारे में बात करते समय अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता मिले।’ हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) की ओर से आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने यह बयान देकर अदालतों में ‘तारीख पर तारीख’ की पीड़ा एक बार फिर व्यक्त की। न्याय में देरी पर सालों से इसी तरह चिंता जताई जा रही है, लेकिन तस्वीर अभी बदली नहीं है। हालात यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) में ही 11530 मामले ऐसे हैं जो 20 वर्ष या इससे अधिक समय से लंबित Pending चल रहे हैं। इनमें भी सिविल से ज्यादा दांडिक मामले लंबित हैं। इधर, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 22 पद रिक्त हैं, (22 posts of judges vacant in Rajasthan High Court) वहीं जिला एवं अधिनस्थ न्यायाधीशों के भी 273 पद खाली पड़े हैं।



आंकड़ों में समझें राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामले

2.47 लाख मामले कुल पेंडिंग