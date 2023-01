21 वर्षीय युवती ने पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी की, फिर एक साल बाद रचा ली तीसरी शादी

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके में 21 वर्षीय युवती द्वारा पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने और फिर ससुराल से गहने व नगदी चुराकर तीसरी शादी करने का मामला सामने आया है।

21 year old girl married for the third time सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके में 21 वर्षीय युवती द्वारा पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने और फिर ससुराल से गहने व नगदी चुराकर तीसरी शादी करने का मामला सामने आया है। पति ने इस संबंध में दांतारामगढ़ थाने में इस्तागसे से मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें पत्नी व उसके तीसरे पति पर लूट का षडय़ंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।