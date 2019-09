राजस्थान में तेज रफ्तार बस का कहर, हाइवे पर 39 बकरियों को कुचला, 23 की मौत

सीकर।

राजस्थान के सीकर जिले के शिश्यूं रानोली में एनएच 52 ( Bus Crushed Goats on NH at Sikar ) पर त्रिलोकपुरा-गोरिया के बीच शनिवार को एक तेज रफ्तार बस ने बेजुबां जानवरों पर कहर बरपाया। बस ने सडक़ पार कर रही 65 बकरियों में से 39 को कुचल दिया। जिसमें करीब 23 बकरियों की मौके पर ही मौत ( 23 Goats Died Due to Crushed by Bus ) हो गई। वहीं 19 बकरिया घायल हो गई। जिसमें भी 15 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सुजावास निवासी रामजीवन बड़वा की बकरियों का रेवड़ हाइवे पर सडक़ पार कर रहा था। इसी दौरान फतेहपुर से जयपुर शादी समारोह में जा रही तेज रफ्तार निजी बस ने रेवड़ को चपेट में ले लिया।

हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच मौका पाकर बस चालक ने बस को तेज गति से भगा लिया। ग्रामीणों की सूचना पर रानोली पुलिस ने नाकाबंदी कर दी तथा बस को थाने के सामने ही जब्त कर लिया। घायल बकरियों को पुलिस ने पशु चिकित्सालय पहुंचाया। मामले में पुलिस ने वाहन को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

हाइवे पर बिछी लाशें

दर्दनाक हादसे के बाद हाइवे पर 23 बकरियों की लाशें बिछ गई। सडक़ पर इतनी तादाद में शव देखकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

