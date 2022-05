VIDEO: बाइक पर जा रहे शख्स को गांव में 3 शावक के साथ दिखा पैंथर, मची दहशत, मोबाइल में कैद हुआ नजारा

सीकर/ गणेश्वर. राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना के गणेश्वर क्षेत्र की ढाणी लाखाजी वन क्षेत्र के रेतीले टीलों के आस पास रविवार को मादा पैंथर के साथ तीन शावक देखे गए।

Published: May 09, 2022 02:44:29 pm

3 cubs seen with panther in village सीकर/ गणेश्वर. राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना के गणेश्वर क्षेत्र की ढाणी लाखाजी वन क्षेत्र के रेतीले टीलों के आस पास रविवार को मादा पैंथर के साथ तीन शावक देखे गए। बाइक पर जा रहे एक शख्स को पैंथर दिखा तो उसने उन्हें मोबाइल में कैद कर दिया। पैंथर का कुनबा होने के कारण गांव के लोगों ने अब इस रास्ते से आवागमन बंद कर दिया है। वे दूसरे रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। खेतो में रहने वाले लोगो मे दहशत भी फैली हुई है। लोग रातभर जागकर अपने पशुओं की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी पैंथर के साथ कई बार क्षेत्र में शावक देखे जा चुके हैं। लेकिन, पहली बार ऐसा हुआ है कि पैंथर के साथ तीन शावक एक साथ देखे गए हैं।