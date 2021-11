35 चोरी कर चुके 3 चोर व हथियारों सहित 5 डकैत गिरफ्तार

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में रींगस व रानोली थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रींगस पुलिस ने 35 चोरी कर चुके तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। (3 thieves arrested in reengus) जबकि रानोली थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे पांच बदमाशों सहित कुल सात अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जिसमें पुलिस को अन्य कई वारदातों के खुलासे की भी उम्मीद है। (Five dacoits arrested with weapons in ranoli)

जयपुर रोड पर बना रहे थे डकैती की योजना

रानोली थानाधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया कि मंगलवार रात को एनएच 52 पर हाईवे स्थित होटल, ढाबे व सार्वजनिक स्थानों पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया गया था। जिसमें पलसाना बाईपास पर डकैती की योजना बनाते पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी तेजपाल उर्फ तेजाराम जाट पुत्र रामकरण निवासी डूकिया, बलराम पुत्र मांगीलाल निवासी दादावाली तन देवीपुरा रींगस, प्रकाश राणा पुत्र सत्यनारायण निवासी तपीपल्या, अजीत जाट उर्फ पंजाबी पुत्र ओमप्रकाश तपीपल्या, संदीप नायक पुत्र मदनलाल संतोषपुरा हैं। जिनकी तलाशी में उनके पास पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, लाल मिर्च पाउडर, राड व सरिया मिले। जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इसी तरह एक होटल के पास शराब की अवैध बिक्री करते पलसाना के प्रकाश जाट पुत्र रामुराम व रंजीत जाट पुत्र रामलाल को गिरफ्तार किया है।

चोरों ने कबूली 35 चोरी

इधर, रींगस थाना पुलिस ने मंगलवार को तीन चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपियों ने चोरी की 35 वारदातें कबूली है। जो उन्होंने रींगस के अलावा श्रीमाधोपुर व जयपुर के गोविंदगढ़ इलाके में अंजाम दी। थानाधिकारी बद्री प्रसाद ने बताया कि आरोपी रींगस निवासी सोनू सांसी, विष्णु सांसी व लाला हरिजन है। जो सूने मकानों को निशाना बनाने के साथ मोबाइल टॉवर से भी बेबल व बेट्री चुरा चुके हैं। आरोपियों में पूछताछ अभी जारी है।