इटली में चारों तरफ से फंसे शेखावाटी के 3 हजार लोग, डर से भारत सरकार को भी नहीं बता पा रहे अपनी परेशानी

सीकर. इटली में कोरोना (Corona Virus In Italy) के खतरनाक कहर के बीच शेखावाटी के करीब 3 हजार लोग भारी संकटों से घिर गए हैं। ( 3 Thousand People Of Shekhawati Trapped In Italy Due To Corona)ये वर्क परमिट पर बोलजानो शहर गए लोग हैं। जिनका कोरोना से रोजगार ठप्प होने पर आय बंद हो गई है। मेडिकल आपात (Medical Emergency )की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। फ्लाइट बंदी व इटली सरकार की ओर से कोरोना निगेटिव का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर वतन वापसी भी नामुमकिन है। ऊपर से इटली की नकारात्मक खबर देश के बाहर सांझा नहीं करने की पाबंदियों से यह अपनी परेशानी भी भारत सरकार को नहीं बता पा रहे। लिहाजा स्वस्थ होने पर भी यह लोग इटली के घरों के कैदी बनकर रह गए हैं।

पूरे परिवार पर संकट



वतन वापसी का इंतजार कर रहे शेखावाटी के ज्यादातर लोग होटल व रेस्तरां के काम से जुड़े हैं। कोरोना वायरस (Corona Virus) की बंदी का सबसे ज्यादा असर इसी व्यवसाय पर हुआ है। चूंकि बहुत से लोग परिवार सहित वहां रह रहे हंै। ऐसे में पूरा परिवार कोरोना के साथ आर्थिक संकट से घिर गया है।



नाम उजागर नहीं करने की शर्त



इटली में फंसे यह लोग भारत सरकार से अपनी परेशानी बताकर लौटाने की अपील करते भी डर रहे हैं। क्योंकि इटली सरकार ने देश की निगेटिव न्यूज बाहर भेजने पर वर्क परमिट छीन लेने व कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पत्रिका को यह जानकारी देने वाले शख्स ने भी अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर ही पूरे हालात बयां किए हैं। सरकार से मांग भी की है कि उनकी परेशान दूर करने के लिए जल्द ठोस कदम उठाए।



कमोना से अनुमति पर बाहर कदम



घरों में कैद इन लोगों ने बताया कि मेडिकल आपात में लोग वहां घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बेहद जरूरी समान के लिए पांच- सात दिनों में बाहर निकलना भी हो तो कमोना (स्थानीय पालिका) में आवेदन पत्र भरना होता है। जिसमें घर का पता, बाहर जाने का कारण, जगह सहित कई जानकारी देनी होती है। झूठी जानकारी पर 30 यूरो का जुर्माना है।