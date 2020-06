राजस्थान में यहां 60 गांवों के 3 हजार युवा करेंगे जीरो बजट में प्राकृतिक खेती

(3 thousand youths from 60 villages will do natural farming) सीकर. कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूट चुके किसानों के हालात सुधारने और खेती से विमुख हो रहे युवाओं को वापस जोडने के लिए कृषि विभाग ने नया कदम उठाया है। कृषि विभाग ने जिले के तीन हजार युवा किसानों के 60 कलस्टर बनाए हैं। जिससे जिले में जल्द ही खेती की तस्वीर के साथ उत्पादन की तस्वीर भी बदलने वाली है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती इस खरीफ सीजन से शुरू हो जाएगी। चयनित युवा किसानों को प्रदेश स्तर पर विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसके लिए कृषि विभाग के 50 अधिकारी जयपुर में प्रशिक्षण लेंगे। इसके बाद ये किसान के खेत तक जाकर प्राकृतिक उत्पादों के महत्व व उनके प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण देंगे। गौरतलब है कि इससे आमजन को बिना रसायनों के तैयार अनाज और फल-सब्जी मिल सकेंगे।





यह है जीरो बजट खेती



जीरो बजट प्राकृतिक खेती में किसान रासायनिक खाद के स्थान पर देशी प्रजाति के गाय-भैंस के गोबर, गौमूत्र, चने के बेसन, गुड़, मिट्टी तथा पानी का प्रयोग कर देसी खाद बनाते हैं। इस खेती में रासायनिक कीटनाशकों की जगह नीम और गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसल में रोग लगने की संभावना बेहद कम होती है। साथ ही इसके प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है।



इसलिए जरूरत



पिछले दो दशको से खेती में अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा क्षमता गिर गई है। पिछले पांच साल में सीकर जिले में पांच हजार हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। वहीं किसानो की लागत बढने के साथ-साथ आमजन भी कैंसर जैसे असाध्य रोग के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब फसल की बुवाई करते समय वर्मी कम्पोस्ट और गोबर खाद खेत में डालने से कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। जिससे वायुमंडल शुद्ध होगा। साथ ही एक हेक्टेयर में लगने वाली फसल की लागत में करीब 50 फीसदी की कमी आएगी।





इनका कहना है



प्रदेश के उदयपुर, भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़ व सीकर जिले का जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तहत चयन किया गया है। इसके तहत जिले में 35 वर्ष की आयु तक के तीन हजार किसानों को कृषि विभाग प्रशिक्षण देगा। युवाओं के खेती में आने से नवाचारों ंंको बढ़ावा मिलेगा।

एसआर कटारिया, उपनिदेशक कृषि सीकर