राजस्थान में 31 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री ने की रीट की घोषणा

सीकर. कोरोना के साए में टूटती बेरोजगारों की आस को शिक्षा विभाग ने नई उम्मीद बांधी है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Rajasthan Education Minister Govind Singh Dotasara) से बुधवार को एफबी लाइव (Facebook Live) के जरिए प्रदेशभर के सैकड़ों बेरोजगारों ने नौकरियों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल दागे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश में सितम्बर महीने में रीट के जरिए 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। (31 thousand teachers to be recruited in Rajasthan )उन्होंने कहा कि रीट का सिलेबस लगभग तय है, इसलिए अभ्यर्थी तैयारी में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि भर्ती के वैटेज सहित अन्य मसले भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे। प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती के मामले में भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसम्बर महीने तक नई परीक्षा भी करा ली जाएगी। लगभग एक घंटे में प्रदेशभर के 54 हजार से अधिक सवाल आए।

गर्मी की छुट्टी से लेकर पौधों की देखभाल तक के सवाल

गर्मी की छुट्टी से लेकर स्कूलों में लगे पौधों की देखभाल को लेकर सवाल पूछे गए। एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा, अंकल हमारी गर्मी की छुट्टी कब होगी। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि आप घरों में रहकर पढ़ाई के साथ एन्जॉय करें। अभी करीब पौने दो लाख से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी की वजह से छुट्टी नहीं की गई है, जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षक वीरेन्द्र पंडा ने सवाल पूछा कि लॉकडाउन की वजह स्कूल नहीं खुल रहे, ऐसे में पौधे सूखने की स्थिति में आ गए हैं। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि पीईईओ व विद्यालय विकास समिति के जरिए पौधों की देखभाल कराई जाएगी।



मोर्चा संभालने वाले शिक्षकों का होगा सम्मान



कई शिक्षकों ने बताया कि गंभीर स्थितियों में भी शिक्षक वर्ग मोर्चा संभाले हुए है। इस पर मंत्री ने शिक्षकों को सैल्यूट करते हुए कहा कि शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य व जिला स्तर पर सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को योद्धा के तौर पर सम्मानित किया जाएगा।

इन मुद्दों पर भी पूछे प्रश्न

ड्रेस कोड :

शिक्षकों के डे्रस कोड के सवाल पर कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में यह पहल शुरू कर दी है। जल्द अन्य स्कूलों में भी ड्रेस कोड की दिशा में कोई निर्णय लिया जाएगा।

द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को नियुक्ति :

बेरोजगारों के सवाल पर मंत्री ने जवाब दिया कि लगभग नौ हजार चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज निदेशालय में पहुंच गए हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद दस्तावेज सत्यापन और फिर मंडल आवंटन कर नियुक्ति देने का काम किया जाएगा।

निजी स्कूलों की फीस:

निजी स्कूलों की फीस पर कहा कि इस संकट के दौर में कोई भी स्कूल संचालक फीस के अभाव में नाम नहीं काटेगा। यदि कहीं से शिकायत मिलती है तो कार्रवाई भी होगी।