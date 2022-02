50 फीट नीचे बोरवेल में मोबाइल गेम खेल रहा 4 साल का बच्चा, ऊपर उसे निकालने में जुटी एसडीआरएफ टीम

शेखावाटी के निकट चारणका बास गांव में हुआ हादसा, चार साल का बच्चा बोरवेल के गड्ढ़े में गिरा, बचाव में जुटी टीम

सीकर Published: February 24, 2022 08:15:50 pm

-देर रात तक निकाले जाने के लिए मशक्कत

- जिले का प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद

खाटूश्यामजी. खाटूश्यामजी(khattushyamji) के नजदीकी गांव चारणका बास की बिजारणियां की ढाणी में गुरुवार को चार वर्षीय बच्चा बोरवेल के सूखे गड््ढ़े में गिर गया। चार वर्षीय रविन्द्र खेलते समय हादसे का शिकार हुआ। जिसे बचाने के लिए एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम जुटी हुई है। इधर बच्चा बोरवेल में सुरक्षित है। उसे नीचे मोबाइल भेजा गया और उसे मोबाइल पर व्यस्त रखा जा रहा है। बताया जा रहा कि बच्चा बीच में बीच में मोबाइल गेम भी खेल रहा है।

गौरतलब है कि लिखमा का बास सरपंच सागर मल ने बताया कि बिजारणियां की ढाणी में लक्ष्मणराम जाट के खेत में बोरवेल की खुदाई हुई थी। जिसकी गुरुवार को पाइप निकालने के बाद भराई का काम चल रहा था। करीब 400 फीट के बोरवेल को 350 फीट से ज्यादा भर भी दिया गया था। करीब 40 से 50 फीट की भराई बाकी थी कि इसी बीच परिजन खाना खाने चले गए। पीछे से करीब चार बजे रविन्द्र खेलते- खेलते वहां पहुंच गया। जो बोरवेल के गड््ढ़े में गिर गया। घटना की जानकारी पर पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ को भी सूचना दी गई। जिसने घटना स्थल पर पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप व एडीएम धारासिंह, एसडीएम राजेश मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिधि मौके पर मौजूद हैं।

सुरक्षित है रविन्द्र, कर रहा है बात

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविन्द्र बोरवेल में करीब 40 से 50 फीट पर है। जहां वह सुरक्षित है। बिना घबराए वह गड्ढ़े में हलचल करने के साथ पिता गिरधारी लाल व एसडीआरएफ की टीम से बात भी कर रहा है। अनुमान है कि चंद घंटों में रविन्द्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।



मौके पर जुटी भीड़

घटना की जानकारी के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर पहुंच रहे हैं। वहीं, मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हैं।

