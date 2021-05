कोरोना से 6 मौत, 491 नए मरीज मिले

(six died and 491 new corona positive found in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमण व मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में शुक्रवार को भी कोरोना से 6 मरीजों की मौत की पुष्टि के साथ 491 नए कोरोना मरीज मिले। जिसके बाद एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 7 हजार 343 हो गया। हालांकि इस बीच 394 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में शुक्रवार को तीन महिलाओं सहित छह कोरोना वायरस संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है। लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के लालाणा सूतोद गांव की 65 वर्षीय महिला, पिपराली ब्लॉक के सिंघासन गांव के 57 वर्षीय पुरूष और फतेहपुर के वार्ड 21 की 47 वर्षीय महिला की सांवली कोविड अस्पताल में मौत हुई। जबकि खण्डेला क्षेत्र के नीमेडा गांव के 56 वर्षीय मरीज, श्रीमाधोपुर ब्लॉक के दीवराला गांव की 50 वर्षीय महिला और लक्ष्मणगढ के वार्ड 27 निवासी 71 वर्षीय बुजुर्ग ने जयपुर के आरयूएचएस में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। विभाग के मुताबिक जिले में एक मार्च से लेकर अब तक 108 जनों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

यहां मिले पॉजिटिव केस

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को सीकर शहर में 85, फतेहपुर क्षेत्र में 12, खण्डेला ब्लॉक में 96, कूदन क्षेत्र में 39, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 76, नीमकाथाना ब्लॉक में 28, पिपराली क्षेत्र में 46, श्रीमाधोपुर ब्लॉक में 22 और दांता क्षेत्र में 87 नए कोरोना मरीज मिले।

1699 सैंपल लिए

जिले में शुक्रवार को 1699 नए सैंपल भी लिए गए। जिसके बाद जिले में कुल 2 हजार 732 सैंपल की जांच लंबित है। विभाग की ओर से गत वर्ष से लेकर अब तक 2 लाख 34 हजार 447 सैम्पलों की जांच की गई है। इनमें से 22 हजार 191 केस पॉजिटिव पाए गए है। वहीं 14 हजार 639 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं, बात कोरोना की दूसरी लहर की करें तो जिले में एक मार्च से अब तक 73 हजार 679 सैम्पल लिए गए। इनमें से 12 हजार 730 कोरोना संक्रमित रोगी आए हैं। वहीं 58 हजार 217 सैम्पल की रिपोर्ट नगेटिव आई है और 2 हजार 732 सैम्पल प्रक्रियाधीन है।