Patrika Survey: 69 फीसदी युवा रीट का पैटर्न बदलने से नाराज, 54 फीसदी से माना सरकार की लापरवाही से अटक रही भर्ती

पत्रिका सर्वे: रीट सहित अन्य भर्तियों को लेकर पत्रिका ने सर्वे के जरिए जाना युवाओं का दर्द

Patrika Survey: सीकर. सरकारी विभागों की भर्तियों में लगातार देरी और प्रश्न पत्र आऊट जैसी घटनाओं के बढ़ते मामलों को लेकर पत्रिका टीम ने सर्वे के जरिए युवाओं का दर्द जाना। प्रदेश के 69 फीसदी युवाओं ने सरकार के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पैटर्न 3rd Grade Teacher Recruitment Pattern को बदलने को गलत ठहराया है। युवाओं ने कहा कि रीट REET के बाद एक और परीक्षा होने से नौकरी का इंतजार बढ़ेगा। इसलिए सरकार को इस फैसले पर एक बार विचार करना चाहिए। जबकि 31 फीसदी युवाओं का कहना है रीट reet के बाद एक और परीक्षा होने से भर्ती में गुणवत्ता बढ़ेगी। इन युवाओं का यह भी तर्क है कि इससे शिक्षक भर्तियों में फर्जीवाड़ा भी कम होगा। वहीं रीट परीक्षा reet exam कराने का जिम्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड Rajasthan Staff Selection Board को देने के पक्ष में ज्यादा युवा है। 48.4 फीसदी युवाओं का कहना है कि इस रीट से ही परीक्षा एजेंसी बदलनी चाहिए। Exam agency should be changed from REET itself. जबकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Rajasthan Board of Secondary Education से 9.7 फीसदी युवा परीक्षा कराने के पक्ष में है। वहीं 41.9 फीसदी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से रीट REET from Rajasthan Public Service Commission कराने की बात कही है। इसके अलावा 54 फीसदी युवाओं का कहना है कि समय पर प्रतियोगी परीक्षा नहीं होने के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। जबकि 32 फीसदी ने इस चूक के लिए सरकारी अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं 12 फीसदी इस खामी के लिए परीक्षा एजेंसी को दोषी मानते है।