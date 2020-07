राजस्थान के 70 लाख किसानों को होगा फायदा, फसली मुआवजे के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर

राजस्थान के 70 लाख किसानों को फसली मुआवजे के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर

(70 lakh farmers of Rajasthan will get benefit to this decision) सीकर. फसल बीमा करवाने के बाद नुकसान के दायरे में आने वाले किसानों को बीमा कम्पनी और कृषि विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे।