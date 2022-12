राजू ठेहट की हत्या के 8 आरोपियों को हाईसिक्योरिटी जेल में रखा, भारी फोर्स के बीच रहेंगे आरोपी

सीकर/अजमेर. गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के आठ आरोपितों को अजमेर की घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है।

8 accused of Raju Thehat's murder were kept in high security jail. सीकर/अजमेर. गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के आठ आरोपितों को अजमेर की घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। सभी अब भारी पुलिस फोर्स के बीच रहेंगे। इससे पहले तीन आरोपितों को सीकर पुलिस जेल में छोड़ चुकी है। अब हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर अपराधियों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। मंगलवार शाम सीकर पुलिस कड़े सुरक्षा पहरे में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्या कांड के आरोपी सतीश कुमार उर्फ पहलवान, जतिन वर्मा उर्फ जॉनी, मनीष उर्फ बच्चीया, विक्रम गुर्जर, मुकेश उर्फ बल्लू, सरजीतसिंह, उमेश गहलोत, गुलझारी को घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल लेकर पहुंची। कड़ी तलाशी के बाद आठों आरोपितों को हाई सिक्योरिटी जेल में दाखिल कराया। इससे पूर्व हत्याकांड के तीन आरोपी गणेश ओझा, राकेश ओझा और शकील खान मौजूद हैं। अब हाई सिक्योरिटी जेल में ठेहट हत्याकांड से जुड़े 11 हार्डकोर आ चुके हैं।