राजस्थान में रेल हादसा: फुलेरा से रेवाड़ी जा रही ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, मौके पर पहुंचा प्रशासन

8 Coaches of the Goods Train Derailed in Rewari Phulera Track : सीकर जिले के कांवट में माधोकाबास के पास फुलेरा से रेवाड़ी जा रही मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ट्रेन के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए।