Lockdown- 86 फीसदी लोगों ने कहा राजस्थान में बढ़े लॉकडाउन, ऑनलाइन सर्वे में सामने आई राय

सीकर. कोरोना वायरस (Crorona Viurs) के कोहराम के बीच जारी लॉकडाउन (Lockdown) को 86 फीसदी लोग बढ़ाने के पक्ष में है। (86 percent people want to increase lockdown in Rajasthan) सीकर पत्रिका फेसबुक पेज पर किए गए ऑनलाइन सर्वे में यह बात सामने आई है। 24 घंटे के इस सर्वे में राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाने पर हां व ना में मत मांगा गया था। जिसमें 4600 लोग शामिल हुए। सर्वे में 3943 से ज्यादा लोग लॉक डाउन बढ़ाने की हामी भरी। जबकि 646 लोगों ने लॉकडाउन वापस लेने का पक्ष रखा। इस दौरान 203 लोगों ने कमेंट बॉक्स में लॉकडाउन को लेकर अपनी राय भी रखी।



कमेंट बॉक्स की राय

1. लॉकडाउन के साथ लगे कफ्र्यूज्यादातर लोगों ने लॉकडाउन बढ़ाने की ही राय रखी। उनका कहना था कि कोरोना के बढ़ते असर के बीच केवल लॉकडाउन ही बचाव का उपाय है। जरुरत पडऩे पर कफ्र्यू भी लगाना चाहिए।

2. सीकर में जरूरी नहीं: दो लोगों ने कहा लॉकडाउन जारी रहे। लेकिन, सीकर में हटाया जा सकता है। एक शख्स ने जिले की सीमा सील रखते हुए लॉकडाउन हटाने की बात रखी।



3. बाहरी लोगों की हो घर वापसीसात लोगों ने लॉकडाउन जारी रखने का समर्थन किया। लेकिन, उनकी मांग थी कि बाहर फंसे लोगों की घर वापसी हो।

4. पांच ने गरीब व मजदूरों के रोजगार की परेशानी ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही।