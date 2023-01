BIG ACCIDENT: सड़क हादसे में तीन भाई बहन व पति- पत्नी सहित 9 की मौत, कई घायल

सीकर/पलसाना/खंडेला. राजस्थान के सीकर जिले के पलसाना में तीन वाहनों के बीच हुई भीषण भिडंत में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है।

BIG ACCIDENT: 9 dead in road accident, three siblings and husband and wife also included

सीकर/पलसाना/खंडेला. राजस्थान के सीकर जिले के पलसाना में तीन वाहनों के बीच हुई भीषण भिडंत में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इनमें तीन भाई बहन, एक दंपत्ति व ढाई साल का मासूम शामिल है। पुलिस के अनुसार पिकअप सवार मृतकों में सामोद निवासी अजय (20) पुत्र कैलाश खटीक, उसका भाई विजय (27) व बहन रेखा (23) के अलावा अरविंद (23) पुत्र प्रदीप रेगर, पूनम (26) पत्नी संजय खटीक, गोलू (ढाई वर्ष) पुत्र राकेश खटीक तथा बाइक सवार सुंदरपुरा निवासी बीरबल (50) पुत्र लक्ष्मण गुर्जर व उसकी पत्नी जानकी देवी की मौत की पुष्टि हुई है। एक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। बाकी घायल अब भी उपचाराधीन है।