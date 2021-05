कोरोना से फिर 9 मौत, 528 नए पॉजिटिव

(9 deaths from Corona again. 528 new positives in sikar) राजस्थान के सीकर जिले में मंगलवार को भी कोरेाना संक्रमित 9 जनों की मौत की पुष्टि हुई। जबकि 528 नए मरीज मिलने के साथ 342 पूर्व संक्रमित स्वस्थ हुए।