मिसाल: 90 वर्षीय बुजुर्ग ने पहले बच्चों के खेल और अब अस्पताल के लिए दान कर दी चार बीघा जमीन

90 year old man donated four bighas of land for hospital in khandela kotdi luharwas सीकर/खंडेला. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला इलाके के एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की दरियादिली हर किसी के दिल को छू गई है। कोटड़ी धायलान में सरकारी अस्पताल के लिए जमीन कम पड़ी तो बुजुर्ग सूरज सिंह धायल ने अपनी चार बीघा जमीन जन स्वास्थ्य के लिए दान कर दी। दिवंबत बेटे विजयपाल की स्मृति में रविवार को सूरज सिंह ने जमीन के दस्तावेज विधायक महादेव सिंह के हाथों बीसीएमएचओ डॉ. नरेश पारीक को सौंप भी दिए। नर सेवा को नारायण सेवा मानने वाले सूरज सिंह इससे पहले भी स्कूली बच्चों के खेल मैदान व कक्षा कक्षों के लिए जमीन दान कर चुके हैं। जन सेवा के प्रति पेश उनकी मिसाल की अब हर कहीं चर्चा है।